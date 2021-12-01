Исследование, проведенное Институтом Рональда Рейгана, показало, что американские граждане в подавляющем большинстве считают противником Китай, а не Россию. 52 процента респондентов заявили, что именно Китай несет в себе угрозу для США, сообщило информационное агентство «РИА Новости» со ссылкой на американский телеканал Fox.

Это сильно отличается от такого же исследования, проводимого три года назад. Тогда Китай считали угрозой для Америки около 21 процента граждан

В России увидели угрозу только 14 процентов американцев. В 2018 году ее считали противником 30%, поэтому и здесь произошли серьезные изменения.

Напомним, что в сентябре американский генерал Джон Хайтен заявил, что вооруженное столкновение с США с Китаем либо Россией приведет к катастрофе для всех планеты. Поэтому главной целью руководства страны является недопущение войны с этими державами.