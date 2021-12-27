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Горы снега на дорогах и тротуарах, сосули на крышах домов и пробки по всему городу стали повседневной картиной для жителей Северной столицы. Из-за этого Александр Беглов находится на 71 месте из 85.

Согласно данным сервиса регионов PravdaSerm, в настоящий момент губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов занимает 71-ю строчку в онлайн рейтинге. Он набрал 62 балла из 100 возможных. Немного выше в рейтинге оказался губернатор Мурманской области, бывший федеральный чиновник Андрей Чибис с 63 баллами. Еще ниже в списке стал глава Забайкальского края Александр Осипов с 61 баллом.

Лидерами рейтинга стали глава республики Удмуртия Александр Бречалов и губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Они набрали по 93 балла. Рейтинг замкнул губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Такой онлайн-рейтинг был составлен в соотношении позитивных и негативных публикаций о персоне в СМ,6 социальных сетях и формах, которые индексируются в Яндекс и Google. Баллы зависят от «тональности» отзывов о том или ином губернаторе.

В одно время телеграм-канал ПолитБрокер вписал Александра Беглова, а состав руководителей регионов «умеренным падением» рейтинга.

Рейтинг губернатора пошатнулся из-за нескольких факторов. В первую очередь это стала уборка улиц, а точнее ее отсутствие и падающие на головы людей сосульки. Жителями было высмеяно уникальное предложение со стороны Смольного – «дворник-шеринг». Также, на позицию Александра Беглова повлияло и постоянное попадание Петербурга на первые строчки в антирейтинге по ситуации с заболевшими и умершими от коронавируса.

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