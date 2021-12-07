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Энтони Фаучи, американский специалист в области вирусологии, отметил, что омикрон-штамм SARS-CoV-2 может оказаться не таким опасным, как «Дельта», поэтому Вашингтон собирается пересмотреть запрет на перелеты в ЮАР.

Именно в этой стране были зафиксированы первые случаи инфицирования данным вариантом коронавируса, после чего США одними из первых запретили авиарейсы туда. Однако сейчас власти планируют отменить данное решение, которое было названо Антонио Гутерришем, генеральным секретарем ООН «апартеидом для туристов».

Согласно словам вирусолога, запреты на перелеты проходят повторную оценку практически каждый день. Имеющиеся у него данные указывают на то, что «Омикрон» не несет высокой опасности для людей, так как не вызывает более серьезное течение болезни. Однако при этом он может обойти защиту, даваемую организму вакцинами, что может привести к увеличению заболеваемости.

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