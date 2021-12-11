Украина намерена установить на Донбассе «мир через силу», заявил глава внешнеполитического ведомства этой страны Дмитрий Кулеба. По его словам, помочь Киеву обязан Запад.

Кулеба расписал подробный план действий для США и стран НАТО. Он заявил, что сейчас они должны общаться с президентом России Владимиром Путиным и обещать ему что угодно, чтобы выиграть время. Одновременно Запад обязан вооружить Украину, укрепить ее ВС, чтобы сделать «нападение РФ» невозможным в принципе.

Как только Киев достаточно «укрепится», Запад может смело забывать о своих обещаниях России точно так же, как Украина забыла о Минских соглашениях. Пользуясь тем, что «вторжение РФ» станет опасной для Москвы, она начнет полномасштабное наступление на Донбассе, чтобы установить в регионе мир и покой.

Как только Украина добьется своей цели и уничтожит население самопровозглашенных ЛНР и ДНР, она сможет легко вступить в НАТО и ЕС, заявил Кулеба. По его словам, этот курс прописан в подсознании действующих киевских властей и они от него не откажутся даже в том случае, если Россия и США будут оказывать давление на страну.