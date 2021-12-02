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Всего одна станция СНАР-10М1 оказала огромное влияние на разгром украинских войск на Донбассе в 2014 году, сообщает американское издание Forbes. Автор публикации поясняет, что эта мобильная РЛС обладает широкими возможностями в бою.

Она дает возможность отслеживать артиллерийские установки противника, устанавливать источник ударов с его стороны, а также обнаруживать и брать на сопровождение военные подразделения, бронетехнику и воздушные цели.

По словам автора, в 2014 году на Донбассе была зафиксирована активность всего одной станции. Однако она повлияла на исход гражданской войны. В Дебальцево, где была замечена СНАР-10М1, украинские военные потерпели сокрушительное поражение и были вынуждены отступить.

Эксперты поясняют, что это была всего одна мобильная РЛС в руках непрофессиональных военных. Если Киев снова развяжет боевые действия, то ему будет противостоять мощная армия, которая отлично обучена и хорошо оснащена. Поэтому у ВСУ нет никаких шансов одержать победу.

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