Одной из главных проблем ВСУ на фоне гипотетической войны с Россией – это противовоздушная оборона, уверен эксперт издания Forbes Дэвид Экс. Он пояснил, что на вооружении Украины сейчас стоят только древние советские зенитно-ракетные комплексы «Оса-АКМ», «Тунгуска» и «Тор».

Кроме того, в распоряжении украинских ВВС имеются еще комплексы «Бук-М1» и ЗРК С-125, тоже доставшиеся Украине в наследство от давно канувшего в лету СССР. Киев планирует модернизацию всего этого старья, а также намеревается обновить радиолокационные станции, так как даже самый совершенный зенитно-ракетный комплекс бессилен, если радары не способны обнаружить воздушную цель.

Соединенные Штаты в желании помочь Киеву приняли решение отправить на Украину свои ПЗРК FIM-92 Stinger, отмечает эксперт, публикацию которого перевел портал “ПолитРоссия”. Эти переносные комплексы максимально просты в эксплуатации и достаточно эффективны. Несмотря на то, что они использовались еще в Афганистане в 80-х годах прошлого столетия, их все равно можно использовать с пользой для ВСУ.