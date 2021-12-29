Чтобы отвлечь Запад от истерики по поводу «нападения на Украину», Россия может захватить Аландские острова в Балтийском море, считают авторы финского издания Kauppalehti. Они уверены, что Москва не станет проводить полномасштабную военную операцию, а лишь «организует определенные потрясения».

Политолог Юкка Таркка пояснил, что недавно на учениях с партнерами из НАТО финская береговая охрана и ВВС страны продемонстрировали высокий уровень готовности к отражению всевозможных угроз. России якобы приходится с этим мирится, поэтому она вполне может начать боевую операцию в Балтийском море.

Однако для серьезного наступления Москве потребуются крупные силы, которые сейчас «сконцентрированы на границах Украины». Поэтому РФ организует захват Аландских островов и тем самым отвлечет внимание прибалтийских государств от ситуации на Украине, заявил Таркка.