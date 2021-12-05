Перед виртуальной встречей президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина эксперты оценили ситуацию, которая в настоящий момент складывается вокруг РФ. Больше всего хлопот доставляет Украина, которая рвется в НАТО, причем пользуется на этом пути поддержкой Соединенных Штатов.

По мнению представителей думского комитета по вопросам обороны, несмотря на отсутствие у РФ планов на вторжение на Украину, рано или поздно война с этой страной возможна. Все дело в том, что при поддержке Североатлантического альянса и без того непредсказуемый Киев может обнаглеть окончательно и набраться смелости, чтобы напасть на РФ.

Эксперты напомнили слова Байдена и других американских политиков о том, что они «не воспринимают ничьих красных линий», что «Россия не имеет права принимать решения за Украину» и прочее. При такой риторике на встрече двух президентов разговор будет действительно очень долгим, как заявлял американский лидер. А вот чем он завершится, станет известно уже после видеоконференции.