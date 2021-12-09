Полет российского президента Владимира Путина в Индию нельзя назвать таким уж простым. Военный эксперт Виктор Сокирко пояснил, что все дело в маршруте, который создавал некоторые риски для самолета главы государства.

Специалист заявил, что точно не знает, как именно Путин летел в Нью-Дели. Но обычно президентский самолет идет над Казахстаном и Узбекистаном, Пакистаном и Афганистаном, после чего пролетает над территорией Индии и приземляется у цели.

Над РФ, Казахстаном и Узбекистаном риски нападения на самолет Владимира Путина минимальный, но вот дальше вполне могли начаться проблемы. Афганистан, находящийся под властью талибов (представители радикального движения «Талибан» – запрещенной в России террористической организации) – это та еще «черная дыра». От которой вполне можно было ожидать атаки. И хотя в распоряжении боевиков нет современных средств ПВО, они имеют «Стингеры», вполне способные сбить самолет.

По словам Сокирко, об этих рисках отлично знал и сам глава государства и его администрация, поэтому не исключено, что для полета в Индию был выбран совсем другой маршрут.