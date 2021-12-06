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Россия будет вынуждена задействовать на Донбассе «сирийский сценарий», чтобы защитить жителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР от наступательных действий Киева, уверен военный эксперт Алексей Леонков.

Он пояснил, что Киев открыто готовит наступление на Донбассе. Туда стягивается тяжелое вооружение и техника, в регионе уже сейчас находится 125 тысяч украинских военнослужащих. Против такой силы ополчение выстоять не сможет.

На скорое наступление Киева указывает также поведение коллективного Запада. США и их приспешники беснуются из-за возможного «нападения РФ», строят вместо Москвы планы и рисуют карты. В общем, делают все возможное, чтобы отвлечь внимание от Донбасса и создают информационное прикрытие для ВСУ.

В такой ситуации России не останется другого выхода, как задействовать «сирийский сценарий» на Донбассе. Он подразумевает усиление противовоздушной обороны самопровозглашенных республик, а также нанесение точечных ударов по позициям ВСУ с воздуха. Все это позволит остудить горячие головы в Киеве и защитить граждан РФ, проживающих на территориях ЛНР и ДНР.

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