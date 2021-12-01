США разместили на территории Польши свои самоходные артиллерийские установки Paladin. Три десятка таких САУ почти у самых границ РФ – это серьезная угроза национальной безопасности, на которую Москва вынуждена дать ответ, уверен военный эксперт Владимир Ераносян.

Польша затеяла игру с огнем, не осознавая ее последствий для себя. НАТО стягивает на ее территорию крупные силы, причем делает это довольно быстро и в экстренном порядке. К границе с Россией устремились не только САУ , но и другая техника – бронеавтомобили, танки и прочее.

Также в Польше имеется военный контингент НАТО и Альянс стремительно перебрасывает туда воинские подразделения из Германии. К этому можно прибавить еще 17 польских бригад теробороны.

Упомянутые выше САУ «Паладин» не угрожают России напрямую, так как их дальность поражения целей составляет только 30 километров. Однако в зоне удара оказались расположенные неподалеку белорусские города.

Чем может ответить Россия? Благодаря тесному сотрудничеству с Белоруссией ее возможности практически ничем не ограничены. Так, на рубежах республики Москва может развернуть ЗРК С-400 «Триумф», которые усилят противовоздушную и противоракетную оборону. На аэродромах скорее всего будут размещены истребители Западного военного округа и Калининградского особого района.

Кроме того, РФ может усилить систему оповещения о ракетном ударе, используя РЛС «Воронеж» и другое подобное оборудование. Это позволит минимизировать риски ядерной атаки потенциального противника.

Военная доктрина Союзного государства предполагает совместное отражение агрессии, а также возможность использования военной инфраструктуры армиями обеих стран. Поэтому РФ и Беларусь смогут достойно ответить на провокационные и даже агрессивные действия НАТО.