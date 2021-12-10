Несмотря на появление новых современных самолетов стратегический бомбардировщик Ту-160 остается гордостью России и наводит ужас на Соединенные Штаты, рассказал военный эксперт Виктор Баранец. Он также отметил, что после производства с нуля модернизированной версии этого ракетоносца он станет еще более грозным оружием, способным совладать с любым противником.

Самолет способен развивать сверхзвуковую скорость, которая позволяет ему уходить даже от юрких американских истребителей. Также он имеет на борту грозное вооружение, среди которого имеются и ядерные ракеты.

Бомбардировщик может осуществлять межконтинентальные перелеты, а скорость в режиме форсажа составляет 2200 километров в час. Также Ту-160 может наносить удары по противнику, оставаясь вне зоны действия его боевых систем, поэтому самолет надежно защищен от ответного удара. Именно это является главной причиной страха Соединенных Штатов перед стратегическим ракетоносцем.