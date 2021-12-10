читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Несмотря на появление новых современных самолетов стратегический бомбардировщик Ту-160 остается гордостью России и наводит ужас на Соединенные Штаты, рассказал военный эксперт Виктор Баранец. Он также отметил, что после производства с нуля модернизированной версии этого ракетоносца он станет еще более грозным оружием, способным совладать с любым противником.

Самолет способен развивать сверхзвуковую скорость, которая позволяет ему уходить даже от юрких американских истребителей. Также он имеет на борту грозное вооружение, среди которого имеются и ядерные ракеты.

Бомбардировщик может осуществлять межконтинентальные перелеты, а скорость в режиме форсажа составляет 2200 километров в час. Также Ту-160 может наносить удары по противнику, оставаясь вне зоны действия его боевых систем, поэтому самолет надежно защищен от ответного удара. Именно это является главной причиной страха Соединенных Штатов перед стратегическим ракетоносцем.

Вам может понравиться

“1945”: Американское оружие направленной “чистой энергии” станет кошмаром для России

Соединенные Штаты намерены одолеть Россию «чистой энергией». Они существенно ускорили эксперименты по разработке уникального оружия, которое будет концентрировать ее в один узкий пучок и наносить удары по потенциальному противнику. О

Украинский корабль “Донбасс” прикрывали натовские истребители и эсминец ВМС США

Украинский корабль «Донбасс», который устроил провокацию в Азовском море и приблизился на опасное расстояние к Керченскому проливу, прикрывали натовские истребители, пишет портал Avia.Pro. Авторы публикации сделали из этого вывод, что

В Defence24 сочли российские танки Т-34-85 стандартной военной техникой

Россия использует танки Т-34 в качестве символа успешности бронетанковых войск страны и победы в Великой Отечественной войне, уверены эксперты польского издания Defense24. Так они прокомментировали недавние маневры этих боевых машин,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 10 декабря – переменная облачность, до -11 °C | город Мытищи: погода, 10 декабря – ясно, до -11 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 10 декабря – облачно с прояснениями, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 10 декабря – облачно с прояснениями, до 6 °C | Королев: погода, 10 декабря – пасмурно, до 4 °C | Подольск: погода, 10 декабря – ясно, до -12 °C | Армавир: погода, 10 декабря – переменная облачность, до 11 °C |