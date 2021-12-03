Диверсанты, предположительно направленные Киевом, должны были взорвать мобильную газотурбинную станцию и башню телецентра в Крыму, а также радиоцентр Черноморского флота, сообщил портал Avia.Pro. ФСБ РФ предприняла все возможные меры к предотвращению данного преступления.

За организацию данной операции был приговорен к лишению свободы на 6,5 лет сотрудник ГУР Минобороны Украины Сергей Швиденко.

Центр общественных связей ФСБ сообщил, что диверсия планировалась предположительно украинскими военнослужащими. Не исключено, что на полуостров отправлено сразу несколько диверисонных групп. На это указывают места возможной атаки, расположенные на границе РФ в Крыму. Чтобы предотвратить взрывы важных объектов инфраструктуры ЧФ РФ, все контрольно-пропускные посты на рубежах страны пришлось усилить.