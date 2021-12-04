Политический эксперт немецкого издания Die Welt Клеменс Вергин заявил, что Россия сейчас повторяет путь СССР и превращается в «режим-изгой». Поэтому ЕС должен соответствующе к ней относиться.

По словам Вергина, РФ надеется распространить свое влияние на Восточную Европу и ведет себя «агрессивно» по отношению к Украине. Она стягивает силы к границе соседней страны, при этом заявляя, что агрессию проявляет НАТО.

Европа пыталась бороться с такими действиями РФ политическими и экономическими санкциями, но ощутимых результатов это не принесло. Поэтому в дополнение к новым ограничениям Германия должна предпринять дополнительные меры.

Так, ей следует более активно поддерживать Украину, которая «настрадалась» от России и была вынуждена отправиться «в объятия США». Также необходимо выставить условие, по которому «Северный поток-2» Москва сможет запустить только после «возвращения Крыма» под контроль Киева.

Часть читателей не согласилась с журналистом. Они написали в комментариях, что Германии пора заниматься внутренними проблемами, а не думать о «стране-карлике» Украине, которая имеет слабую экономику. Воевать за Киев вряд ли станет хотя бы одно западное государство. Даже в том случае, если Москва действительно захочет захватить Украину, Европа вряд ли сможет ей в этом помешать, уверены немецкие пользователи Сети.