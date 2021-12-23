На Украине заявили, что о разделении страны задумались некоторые европейские государства. Об этом сообщает издание РИА Новости.

Депутат Верховной рады Максим Бужанский недавно рассказал, что сразу три страны в Европе думают о присвоении себе некоторых территорий Украины. Речь идёт о Польше, Румынии и Венгрии, которые могут воспользоваться, как заявил политик, слабостью Киева.

В данных странах не прочь присвоить себе некоторые земли Украины, а точнее, как указывает политик, это Закарпатье, Буковина и Западная Украина. Так, жителям этих регионов указанные государства выдают свои паспорта, что, согласно заявлению Бужанского, ведёт к созданию весьма опасной ситуации.

Кроме того, политик отметил, что в Венгрии и вовсе в открытую проводится политика, направленная на отторжение ряда регионов.

Недавно эксперт Алексей Рамм заявил, что Украину в случае войны с Венгрией ждёт поражение. По его словам, Украине не поможет даже помощь со стороны США.