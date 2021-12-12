Сергей Шахов, украинский парламентарий, отметил, что в Луганской области скоро может произойти «техногенная катастрофа» из-за отсутствия поставок топлива на местную ТЭС.

Согласно его словам, семь лет назад пропала возможность отправки угля на электростанцию с помощью железнодорожных составов, так как обе ведущие к ней железные дороги проходят через районы Донбасса, которые находятся под контролем ополченцев. Сейчас на ТЭС осталось лишь 30 000 тон угля, которых хватит на двадцать дней, а если наступят сильные холода, то система рухнет.

Народный избранник отметил, что за прошедшие годы власти так и не проложили новый железнодорожный путь к поселению Счастье и не смогли обеспечить станцию газом. В результате под угрозой оказались тысячи людей, а также десятки медучреждений, образовательных заведений и детских садов.