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Украинские политики всегда рады «распилить» чужие деньги, независимо от того, на какие цели они выделены, заявил депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик. Так он прокомментировал обещание Соединенных Штатов дать Киеву 20 миллионов долларов на укрепление рубежей страны.

Об этом обещании поведала пресс-служба украинского МВД. Она заявила, что Киев намерен укрепить границы за американские деньги в рамках соответствующего проекта, инициированного главой ведомства Денисом Монастырским.

Белик в своем интервью информационному агентству «РИА Новости» заявил, что украинские «стеностроители» уже с большим нетерпением дожидаются средств от Соединенных Штатов. Они с удовольствием «распилят» 20 миллионов, а затем по своему обыкновению пустят Вашингтону «пыль в глаза». Науку делать это киевские чиновники освоили на «отлично», поэтому США просто выбрасывают деньги на ветер.

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