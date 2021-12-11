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Киев и Вашингтон должны обратить пристальное внимание на обеспокоенность России и устранить проблему, которая может спровоцировать войну между двумя ядерными сверхдержавами, пишет американское издание Defense News.

Автор публикации уточняет, что этой проблемой является расширение НАТО на Восток и размещение на территории Украины вооружений Североатлантического альянса. Он уверен, что отказ от Украины станет верным шагом Вашингтона, так как это снимет все возможные риски начала Третьей мировой войны.

По мнению эксперта, «какими бы неприятными» не казались для Соединенных Штатов переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, Вашингтон должен их продолжать и идти навстречу Москве в данном вопросе. В противном случае последствия вторжения войск РФ на Украину будут разрушительными не только для нее.

Киев, по словам автора, ничего не сделает, чтобы предотвратить в конфликт. Его антироссийские настроения достигли своего апогея, поэтому даже угроза обмена ядерными ударами не остановит его амбиций. Поэтому США нужно меньше прислушиваться ко всяким украинам и польшам, а действовать в защиту собственных национальных интересов. У них нет в Киеве ничего такого, что могло бы оправдать возможную гибель американских граждан и термоядерную войну.

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