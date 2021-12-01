Президенту России Владимиру Путину хватило всего нескольких минут, чтобы заставить НАТО задуматься о целесообразности размещения своих ракет на территории Украины. Одновременно с этим глава государства отправил Альянсу предупреждение о новом российском оружии, аналогов которому в мире нет, сообщило британское издание Daily Express.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом “ПолитРоссия”, приводят выступление президента РФ на инвестиционном форуме «Россия зовет». Путин заявил, что если НАТО рискнет размещать свои ракеты на Украине, РФ будет просто вынуждена ответить. В ее распоряжении совсем скоро появятся гиперзвуковые ракеты, способные развивать скорость в 9 чисел Маха.

Эксперты поясняют, что речь идет о боезарядах «Циркон», которые уже пошли в серийное производство. С этими ракетами многие специалисты уже сейчас связывают непреодолимые проблемы для США и НАТО в Черном море, так как оружия, способного противостоять им, сегодня нет ни у одной страны мира.