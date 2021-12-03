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Россия потребовала, чтобы американские дипломаты покинули страну в срок до 31 января.

Как отмечается, эти действия являются ответом на высылку из США 27 дипломатов России. Им, как было заявлено, нужно уехать из страны до 30 января. Белый дом при этом свою позицию официально не обозначил.

Болгарское издание «Факти» посвятило этой ситуации одну из своих публикаций. Многие читатели выразили поддержку действиям России. Так, было отмечено, что когда США или Запад начинают вести в отношении России грязную игру, они получают от неё равнозначный ответ. Также было заявлено, что Россия первой не проявляет агрессию.

Некоторые читатели также выразили надежду, что их страну когда-нибудь покинут американские «ковбои».

Недавно читатели Le Figaro поддержали решение России усилить армию. Принято это решение было из-за возросшей активности НАТО.

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