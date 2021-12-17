Группа французских исследователей определила, что наш мозг может найти решение наиболее трудных задач незадолго до сна.

Специалисты отмечают, что за несколько минут до того как полностью уснуть, у людей значительно возрастают творческие способности. Это эффект наблюдается в ходе фазы сна, называемой биологами N1. Речь идет о состоянии, когда человек еще не спит, но при этом и не бодрствует. Именно в рамках него в голову могут прийти новые уникальные идеи.

Чтобы проверить эту теорию на практике, ученые провели эксперимент, в рамках которого 2 команды испытуемых выполняли различные задачки из математики. Затем им разрешали отдохнуть 20 минут. Тем, кто решал поспать в это время, давали в руки какой-нибудь предмет, который падал, когда они засыпали. В результате они сразу же просыпались и снова принимались за решение задач, и делали это в 3 раза успешнее остальных участников опыта.