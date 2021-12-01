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Россия сделала первый шаг на пути к признанию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, уверен политолог Богдан Безпалько.

Он пояснил, что в прошлом месяце президент РФ Владимир Путин подписал Указ, обеспечивший совершенно новый статус границе между республиками и Россией. Этим документом признаются все выданные на территории Донбасса сертификаты о происхождении тех либо иных товаров. Фактически любая продукция, произведенная республиками, теперь может принимать участие в государственных закупках наравне с товарами из РФ.

По словам Безпалько, это еще не совсем признание независимости ДНР и ЛНР, но очень близкий к нему шаг.

Также эксперт пояснил, что именно по этой причине Киев не хочет заключать с Донбассом договора на поставку угля. Ведь тогда он фактически признает независимость республик.

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