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В распоряжении России имеется секретное оружие, способное парализовать или даже уничтожить любую военно-морскую базу Соединенных Штатов, пишет китайский портал Baijiahao. Авторы также добавляют, что РФ в скором времени может его модернизировать и сделать практически непобедимым.

Речь идет о такой уникальной разработке, как контейнерные ракетные комплексы. Они представляют собой пусковые установки с ракетами, скрытыми в обычных морских контейнерах на грузовых и торговых судах.

Данное вооружение имеет одно важное преимущество – для его использования совершенно не обязательно использовать боевые корабли. Достаточно установить контейнер с комплексом на грузовое судно, и оно беспрепятственно подойдет на нужное расстояние для удара по цели.

В настоящий момент имеются лишь предположения, что РФ задействует для создания таких комплексов ракеты «Калибр-К». Официальная информация отсутствует, да и вряд ли кто-то станет раскрывать подобные секреты.

Авторы публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», напоминают, что к 2025 году Россия может разработать контейнерные комплексы с гиперзвуковым оружием. Конструкторы уже работают над уменьшением габарита ракет «Циркон», чтобы поместить их в 40-футовые контейнеры и тем самым создать новейший вид вооружения. Напомним, что сегодня в мире нет ни единой системы ПВО-ПРО, способной перехватить «Цирконы», поэтому замаскированный под контейнер комплекс обеспечит Москве неоспоримое преимущество.

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