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Армянский адвокат Ваан Ованнисян, который защищает сдавшегося в плен Азербайджану командира отряда, отправленного оборонять населенные пункты Хин Тагер и Хцаберд, опубликовал показания некоторых бойцов.

Солдаты, которые попали в азербайджанский плен, а затем вернулись на родину невредимыми, рассказывают, что они сдались сами, пишет издание «Спутник». При этом 62 военнослужащих пленили представители спецназа «Яшма», которых было, по разным показаниям, не более 7–10 человек.

Армянские бойцы покинули свои позиции, после чего сдали спецназовцам оружие и снаряжение. Те их связали и увели на свои позиции. Некоторые военные заявляют, что они просто перепутали своих и чужих и вышли прямо на азербайджанский спецназ. Фактор неожиданности сыграл на руку последнему, так как им удалось пленить все подразделение без единого выстрела.

Адвокат отметил, что все бойцы являются потерпевшими на судебном процессе. В качестве обвиняемого выступает тот самый командир – подполковник Арсен Казарян. Солдаты при этом обвиняют в случившемся совсем не его, а высшее командование армянских ВС.

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