На интернет-портале известного бенчмарка AnTuTu были размещены сведения о новых самых мощных мобильных устройствах Apple.

Среди планшетов первое место смог занять новейший iPad Pro 5-й генерации, оснащенный процессором M1 и 8 ГБ ОЗУ. На нем установлен экран Retina с диагональю 12,9 дюймов и разрешением 2732 на 2048 точек. Он смог заработать 1 миллион 200 тысяч баллов. Это сделало его самым производительным гаджетом американской компании.

Если же рассматривать только смартфоны, то наибольшей производительностью обладает iPhone 13 Pro Max, являющийся флагманом Apple и оборудованный чипсетом A15 Bionic. Он обладает 6 гигабайтами ОЗУ и одним терабайтом ПЗУ. Ему удалось набрать 842 тысячи очков. Данный рейтинг, скорее всего, не изменится в ближайшие месяцы, так как компания не планирует пока что выпускать новые девайсы.