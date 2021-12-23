Работа по организации аналогов «Кремниевой долины» началась в России больше десяти лет назад. Наиболее известен столичный наукоград «Сколково» — самый крупный научно-технологический центр в стране. Эксперт в сфере IT-технологий и депутат Государственной Думы Антон Немкин уверен, что цифровые долины будут работать не менее эффективно в российских регионах с хорошо развитой научной и промышленной базой. Основанный предпринимателем фонд «Атом» — активный участник инновационных проектов в Сочи и Красноярске, где уже созданы благоприятные условия для развития отечественных IT-компаний. С начала 2021 года Антон Немкин работает над проектом «Цифровая долина Прикамья», который получил поддержку государственной власти и частных инвесторов.

На пути к инновациям

Антон Немкин пришел в IT-бизнес в 2016 году, однако новичком в индустрии его назвать трудно. Предприниматель родился и вырос в Майкопе, здесь же поступил в Адыгейский государственный университет. Компьютерными технологиями он вплотную занялся еще в вузе, однако после защиты диплома выбрал военную карьеру. После подготовки в Академии ФСБ Антон десять лет отдал службе в рядах вооруженных сил, где участвовал в реализации крупных проектов в области цифровой инфраструктуры.

По словам бизнесмена, интерес к проектной деятельности, в конце концов, перевесил желание сделать военную карьеру. После ухода в запас Антон Немкин начал с работы в IT-компаниях, и уже первый продукт принес его команде известность. Мессенджер «Серафим» привлек внимание государственных структур и крупных корпораций высоким уровнем безопасности. Одно из важных достоинств программы — отечественные алгоритмы шифрования, которые дают возможность вести конфиденциальные чаты и переписку.

Цифровые долины — будущее экономики

В 2017 году Антон Немкин вошел в число основателей фонда «Атом». Задачей организации стало объединение интеллектуальных ресурсов в области развития российских информационных технологий. Одной из самых крупных инициатив фонда стал проект «Цифровая долина Сочи», который стартовал в 2018 году. Город с благоприятным климатом и хорошо развитой инфраструктурой как нельзя лучше подходил поставленным целям — создать еще один центр притяжения для IT-специалистов, который смог бы составить конкуренцию столичным технологическим площадкам.

В Сочи появились хорошо оборудованные полигоны, лаборатории и экспертные хабы, которые дают возможность разрабатывать, тестировать и демонстрировать IT-продукты. В рамках цифровой долины программисты могут решить главную проблему — недостаток финансирования, с которым часто сталкиваются молодые IT-компании. Фонд «Атом» взял на себя работу по привлечению частных инвестиций в проекты — планируемый объем финансирования составляет более четверти миллиарда рублей.

«Цифровая долина Сочи» получила поддержку городской администрации и ведущих экспертов российской IT-индустрии. Стать участником проекта может любая компания, которая работает над инновационными решениями в сфере ТВ и медиа, электроники и финтеха, M2M. Приоритетные направления — искусственный интеллект, технологии «умных» вещей и отечественные программные продукты для развития экономики. На базе площадки работает детский онлайн-лагерь «Цифроскоп», где школьники учатся программировать в скретч-среде, созданной специально для детей и подростков.

С начала 2021 года Антон Немкин работает над проектом «Цифровая долина Прикамья». Выбор региона для эксперимента более, чем обоснован — Пермский край находится в числе лидеров по уровню цифровизации среди российских регионов. Площадку уже поддержали ряд крупных организаций IT-кластера, в том числе пермский научно-образовательный центр мирового уровня «Рациональное недропользование», центр компетенций НТИ «Фотоника» и технопарк Morion Digital.

В сентябре 2021 года Антон Немкин получил мандат депутата Госдумы РФ фракции «Единая Россия» от Пермского края. На своем посту IT-предприниматель намерен развивать сервисы, призванные решить актуальные проблемы жителей региона и помогать государству в деле цифровой трансформации края. Среди наболевших вопросов — нехватка квалифицированных кадров и слабая информированность компаний о существующих IT-решениях. Приоритетными направлениями работы станут образование и здравоохранение.

Антон Немкин подчеркивает, что видит главным источником финансирования проекта не бюджет, а частные инвестиции. Эксперты долины уже работают над привлечением средств в ряд программ, в частности, цифровизацию дорожной инфраструктуры. За счет частных вложений уже удалось провести обучение педагогических кадров, организовать конкурс журналистских работ, создать детский лагерь по IT-предпринимательству. По предварительным оценкам, объем частных инвестиций в пермскую «Цифровую долину» может составить более 10 млрд рублей.

Общественная работа и увлечения

Антон Немкин ведет активную общественную деятельность, занимается благотворительностью. Во время пандемии предприниматель финансировал закупку средств индивидуальной защиты для учреждений здравоохранения средства индивидуальной защиты, помогал семьям с детьми, в результате кризиса оказавшимся в сложном положении. С начала 2021 года бизнесмен постоянно живет в Перми, где у него много друзей и знакомых в предпринимательской среде.

Несмотря на занятость, Антон Немкин находит время для своего хобби — автогонок. На счету бизнесмена — участие в турнирах серии Mitjet, марафонах Akhmat Race. В 2020 году предприниматель выступал в Российской серии кольцевых гонок, где пилотировал автомобиль Honda Civic. После второго тура соревнований он во второй раз стал обладателем «Туринг-трофея», который вручают лучшим пилотам-любителям.