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Киев стянул на Донбасс половину своей армии и готов начать полномасштабное наступление у границ Ростовской области России в любое время. Однако скорее всего он начнет агрессию против ЛНР и ДНР в июле или августе следующего года, считает депутат Госдумы, эрудит и политолог Анатолий Вассерман.

Он пояснил, что курировать наступление будут Соединенные Штаты, которые подключат натовские страны. Они попытаются повторить события 2008 года в Грузии, так как тогда вооруженный конфликт дал возможность Республиканской партии одержать победу на выборах. Теперь такой же трюк намереваются повторить демократы.

При этом Вассерман отметил, что Украина вполне может продолжать антироссийскую пропаганду и провокации против РФ, поэтому ждать от нее неприятных сюрпризов можно практически в любое время.

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