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Американский военно-медицинский центр им. Уолтера Рида создал универсальную вакцину от коронавирусной инфекции. Глава учреждения Кайвон Моджаррад заявил, что препарат призван защищать от заражения любыми штаммами SARS-CoV-2, которые могут появиться в ближайшее время.

Он пояснил, что вакцина создана на базе наночастиц спайкового ферритина. Работа над ней была завершена еще в прошлом году, а с начала 2021-го препарат проходил испытания сперва на животных, а затем и на людях. Во всех случаях отмечена высокая эффективность защиты от заражения.

Моджжарад рассказал, что центр задался целью создать препарат, учитывающий все возможные варианты мутаций вируса и работал на долгосрочную перспективу. В настоящий момент массовое применение вакцины не представляется возможным, так как ей нужно протий еще два этапа клинических испытаний.

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