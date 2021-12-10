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Военнослужащие бронетанковых войск Соединенных Штатов столкнулись с проблемой некорректной работы системы связи. Они жалуются, что во время движения боевых машин сигнал исчезает с завидным постоянством и не дает возможности держать связь между отдельными экипажами.

Это, по заявлению военнослужащих, негативно отразится на выживаемости личного состава. Поэтому необходимо как можно скорее заняться модернизацией систем связи, используемых в Сухопутных силах США.

Обновление систем действительно уже запланировано Пентагоном. Оно начнется в следующем году, но вот когда танкисты получат модернизированную систему и будет ли она отвечать требованиям военнослужащих, пока неизвестно.

На встрече бойцов Сухопутных сил военные рассказали, что перебои связи в реальной боевой обстановке являются серьезной проблемой, которую военное ведомство должно решать как можно скорее.

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