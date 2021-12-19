Виталий Зверев, академик РАН, в рамках разговора с ведущим «Радио России», отметил, что российским специалистам удалось успешно ослабить уханьский вариант SARS-CoV-2.

Согласно его словам, исследователи аттенуировали коронавирусную инфекцию, растущую в случае сниженной температуры. Он отметил, что сейчас никто не использует «живую вакцину», так как вначале необходимо проверить возможность обратных мутаций. Это может быть доказано в ближайшее время, однако применять соответствующий препарат все равно не позволят, так как он не должен приводить к возникновению болезни, даже в легкой форме.

По этой причине не совсем верно говорить о данной версии вируса, как о естественной вакцине, так как она все равно приводит к заражению. В результате она может вызвать заболевание у человека, имеющего ослабленный иммунитет.