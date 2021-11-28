читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Западный военный округ ВС РФ получает на вооружение оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер». Они уже появились в составе 448-й ракетной бригады, которая в случае необходимости теперь может атаковать 14 европейских столиц.

Так, в зоне поражения ракет данных комплексов оказались Хельсинки и Таллинн, Стокгольм и Копенгаген, Рига и Вильнюс, Киев и Варшава, другие города Европы. Дальность ОТРК «Искандер» достигает 500 километров, причем это пока неофициальные данные. На деле комплекс может бить гораздо дальше, поэтому если ЕС попытается проявить агрессию по отношении к России, большая часть его территории окажется под прицелом.

Процесс перевооружения на модернизированные комплексы продолжается, поэтому Европе стоит несколько раз подумать, прежде чем пытаться атаковать РФ, якобы демонстрируя солидарность с Украиной.

Вам может понравиться

Ангела Меркель покинет должность канцлера Германии под панк-рок

Канцлер Германии Ангела Меркель будет уходить со своего поста под панк-рок. В качестве одной из композиций для церемонии проводов главы правительства выбрана песня Du hast den Farbfilm vergessen, которую исполняет

Заслуженный врач и бывший руководитель Еланской ЦРБ Владимир Фролов умер в Волгограде

Представители комздрава Волгоградской области сообщили о смерти Владимира Фролова, заслуженного хирурга РСФСР и экс-главы Еланской ЦРБ. Он скончался вчера, 25 ноября, в возрасте 78 лет. В СМИ сообщают, что Фролов

Экипаж датского фрегата потопил пиратское судно в Гвинейском заливе

Датский фрегат Esbern Snare выследил пиратов в Гвинейском заливе и вступил с ними в бой, сообщило американское информационное агентство USNI News со ссылкой на пресс-релиз ВС Дании. Авторы публикации сообщили,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 28 ноября – снег, до -2 °C | город Мытищи: погода, 28 ноября – пасмурно, до 4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 28 ноября – ясно, до -9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 28 ноября – переменная облачность, до 0 °C | Королев: погода, 28 ноября – небольшой дождь, до 10 °C | Подольск: погода, 28 ноября – пасмурно, до 4 °C | Армавир: погода, 28 ноября – пасмурно, до 14 °C |