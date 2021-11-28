Западный военный округ ВС РФ получает на вооружение оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер». Они уже появились в составе 448-й ракетной бригады, которая в случае необходимости теперь может атаковать 14 европейских столиц.

Так, в зоне поражения ракет данных комплексов оказались Хельсинки и Таллинн, Стокгольм и Копенгаген, Рига и Вильнюс, Киев и Варшава, другие города Европы. Дальность ОТРК «Искандер» достигает 500 километров, причем это пока неофициальные данные. На деле комплекс может бить гораздо дальше, поэтому если ЕС попытается проявить агрессию по отношении к России, большая часть его территории окажется под прицелом.

Процесс перевооружения на модернизированные комплексы продолжается, поэтому Европе стоит несколько раз подумать, прежде чем пытаться атаковать РФ, якобы демонстрируя солидарность с Украиной.