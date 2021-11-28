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Минские соглашения не дают Украине окончательно стать анти-Россией, поэтому Москва от них точно не откажется. Если Киев продолжит игнорировать эти договоренности, то страну ожидает «дробление на части», заявил журналист Владимир Скачко.

В своем интервью телеканалу Topinform он пояснил, что первым делом в состав России войдут самопровозглашенные ЛНР и ДНР. Причем речь не только о сейчас неподконтрольных Киеву территориях, а о Луганской и Донецкой областях.

Следом за ними потянутся с Украины и пророссийские регионы, которым вряд ли удастся выжить в составе этой страны с ее неадекватными и непредсказуемыми властями. Они абсолютно добровольно пойдут по пути Донбасса и Крыма.

Напомним, что согласно Минским соглашениям Киев должен дать Донбассу особый статус, однако он тянет время, выдвигает каждый раз новые требования, которые противоречат друг другу. Кроме того, Украина регулярно нарушает режим прекращения огня на востоке страны, который является одним из условий «Минска-2».

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