Украинская армия продолжает нести небоевые потери на линии разграничения в Донбассе. На этот раз бойцы ВСУ пострадали от рук местных жителей, устроивших самосуд за ограбление продуктового магазина.

Представитель НМ ДНР Эдуард Басурин сообщил, что в городе Торецке два украинских десантника в состоянии сильного алкогольного опьянения заявились в магазин. Они быстро сломили сопротивление охранника, которого избили, а затем унесли алкоголь и продукты.

Владелец магазина не стал терпеть такой наглости. Он собрал друзей и всего за 20 минут разыскал распоясавшихся военнослужащих. После разговора по душам десантники залечивают тяжелые телесные повреждения в городской больнице.

Басурин отмечает, что небоевые потери становятся в ВС Украины обычным делом. Причем подавляющее их большинство происходит из-за чрезмерного употребления алкоголя.