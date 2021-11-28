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Президент Украины Зеленский официально объявил России войну, заявил политический эксперт Владимир Корнилов. Он пояснил, что украинскому лидеру стоило бы немного следить за своими высказываниями во время пресс-конференций и других подобных мероприятий.

На недавнем пресс-марафоне, отмечает политолог, Зеленский заявил, что Киев уже 8 лет воюет с Москвой. Он сказал это не как комик и руководитель «Вечернего квартала», а как глава государства. Поэтому его высказывание вполне можно считать официальным объявлением войны.

Корнилов уверен, что Россия должна потребовать у президента соседней страны объяснений, причем сделать это с использованием официальных каналов. Зеленский в ответ на обращение РФ будет обязан сообщить, когда именно началась та самая война, а также какие государственные акты определяют ее начало. Вряд ли президент Украины сможет это сделать, поэтому ему придется приносить извинения за трансляцию заведомо лживых высказываний.

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