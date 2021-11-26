Соединенные Штаты подтвердили свои обязательства перед странами-союзниками Восточной Европы. Позицию США озвучила замглавы Пентагона Кэтлин Хикс, о чем сообщила пресс-служба военного ведомства.

В заявлении также говорится, что Хикс в ходе онлайн-конференции с представителями государств Бухарестской девятки прокомментировала наиболее актуальные на данный момент события в регионе – миграционный кризис на белорусско-польской границе, а также «военную активность России» на границе с Украиной.

Хикс отметила, что оборонные инициативы ЕС должны оставаться совместимыми с Североатлантическим альянсом и быть для него максимально доступными.

Бухарестская девятка появилась в 2014 году для консолидации восточного фланга военно-политического блока. В нее, помимо Румынии, входят также Польша, три прибалтийских государства, Словакия, Чехия, Болгария и Венгрия.