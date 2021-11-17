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Минские договоренности нарушает не только Украина, но и поддерживающие ее государства НАТО, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Она напомнила десятый пункт Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, в котором черным по белому говорится о необходимости вывести с территории Украины все иностранные войска и технику, принадлежащую армиям других государств. НАТО делает все с точностью до наоборот, обещая не только снабдить Киев летальным оружием, но еще и перебросить в страну свои войска. Причем заявления об этом звучат совершенно открыто.

Нарушая Минские соглашения, Запад преследует собственные цели, которые заключаются в усилении военного присутствия в Черном море. Также он ускоряет процесс военного освоения территории Украины, полностью игнорируя ранее достигнутые договоренности.

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