Группа японских исследователей определила, что смех положительно влияет на умственные возможности. Причина кроется в ускорении им кровообращения в определенных участках мозга.

Эти результаты были получены в ходе специального опыта, где поучаствовали 25 испытуемых, возраст которых варьировался от 40 до 65 лет. В течение определенного периода времени им показывали стендапы популярных японских юмористов. Проведенный анализ продемонстрировал, что у посеявшихся людей улучшались концентрация и память, а также увеличивалась скорость реакции.

Более того, испытуемые начинали быстрее осуществлять вычисления и давать более точные ответы на разнообразные вопросы. Оказалось, что смех увеличил обращение крови в лобных долях мыслительного органа практически в три раза. Поэтому исследователи рекомендуют людям почаще смеяться.