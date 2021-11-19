Испуганная реакция США на испытания Россией противоспутниковой ракеты связана не столько с МКС, сколько с их беспилотными шаттлами Boeing X-37 и другими космическими аппаратами, уверен политолог Яков Кедми.

Он напомним, что министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что старый советский спутник «Целина-Д» сбит ракетой с ювелирной точностью и его обломки даже теоретически не могут угрожать МКС. Однако паника в США не улеглась до сих пор.

Связано это с действиями Соединенных Штатов в космосе, где давно находятся и спутники военного назначения, и беспилотные челноки. Кроме того, Вашингтон понимает, что отстает от РФ по всем современным направлениям. Пока он делает первые опыты с гиперзвуком, Россия принимает на вооружение ракеты «Кинжал», «Авангард», «Циркон», создает боезаряды «Буревестник» с неограниченной дальностью поражения целей. Подобная активность не может не пугать США, которые рискуют утратить превосходство над миром.

Успешный запуск противоспутниковой ракеты показывает, что и в космической гонке Россия обошла США. Поэтому они вовсю обвиняют ее в разбрасывании обломков, которые якобы угрожают МКС. Хотя на деле это совсем не так.