Беспилотные вертолеты Northrop Grumman MQ-8C Fire Scout модернизировались для выполнения противолодочных миссий. Об их эффективности пишет в Warrior Maven известный американский военный обозреватель Крис Осборн. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Охота на подводные лодки, уничтожение мин, отслеживание целей, объединение сил и даже, возможно, запуск торпед, – все это задачи, выполняемые быстро растущим числом беспилотных аппаратов ВМС США, предназначенных для работы над, под или непосредственно на поверхности океана.

Одним из ключевых примеров обеспечения новых миссий стали усилия по расширению сферы действия хорошо известного Northrop Grumman MQ-8C Fire Scout, беспилотного вертолета, запускаемого с корабля и способного противодействовать минным операциям, летать на дальнюю дистанцию в воздушной разведке и осуществлять другие виды морских операций по борьбе с надводными силами.

При поддержке флота Northrop Grumman активно развивает возможности использования дальности, выносливости и точности датчиков Fire Scout для поддержки противолодочной войны. Эта способность была продемонстрирована на пилотируемом прототипе Fire Scout. Во время показа прототип сбросил шесть гидроакустических буев для последующего успешного обнаружения подводной цели.

MQ-8C Fire Scout – это более крупный, модернизированный вариант существующих беспилотных машин версии MQ-8B, которые сейчас летают с прибрежных боевых кораблей. Вариант «C» основан на коммерческом многоцелевом вертолете Bell 407, но использует высокоточные морские датчики, предназначенные для поиска мин, поиска вражеских подводных лодок и, конечно же, для отправки на корабли видеопотоков в реальном времени об угрозах и объектах, представляющих интерес, в том числе выходящих за рамки визуального диапазона.

Есть много причин, по которым Fire Scout будет эффективен, когда дело доходит до противолодочных миссий. Подводные лодки часто подходят близко к поверхности на периоды времени, чтобы обеспечить связь на радиочастотах, или (для дизель-электрических типов) чтобы подзарядить аккумуляторные батареи. Использование Fire Scout в качестве противолодочной платформы позволяет вести разведку и наблюдение с более длительным пребыванием на территориях, слишком обширных или трудных для покрытия пилотируемыми самолетами.

«Fire Scout сейчас способен летать около 10 часов подряд. Если он будет нести много гидроакустических буев, это время из-за увеличения веса заметно сократится, но не до такой степени, чтобы стать не более эффективным, чем пилотируемый вертолет. В удачный по погоде день полностью загруженный MH-60 Romeo (MH-60R) будет летать максимум 2,5-3 часа, в то время как ожидается более семи часов для Fire Scout в противолодочной конфигурации ASW», – отметил Дэн Редман, менеджер программы Northrop Grumman.

Концепция состоит в том, чтобы опираться на объединение пилотируемых и беспилотных команд, чтобы объединить дальность, выносливость и грузоподъемную способность Fire Scout и маневренность пилотируемого вертолета SeaHawk MH-60R морского базирования, чтобы дрон сбрасывал и обследовал гидроакустические буи в поддержку пилотируемого вертолета.

Предполагается, что сети с передовым расположением Fire Scout могут действовать на дальность до 100 морских миль. Кроме того, наличие беспилотных систем, работающих в условиях повышенного риска или враждебных зонах, способно удерживать пилотируемые платформы на более безопасных дистанциях.