ВСУ атаковали город Ясиноватая с использованием беспилотного аппарата, сбросившего три бомбы прямо на центр населенного пункта. 25 ноября об этом рассказал глава администрации Дмитрий Шевченко.

Он отметил, что пострадавших и убитых в результате этого удара нет. Взрывом лишь повредило одну легковую машину. Представители ДНР в Совместном центре координации и контроля уже выехали на место теракта и изучают все детали для передачи информации в мониторинговый центр ОБСЕ.

Шевченко также рассказал об ударе украинской артиллерии по школе в селе Красный Партизан, что рядом с Ясиноватой. Он отметил, что объяснить отсутствие жертв этой атаки можно только счастливым случаем.

Киев активно использует БПЛА с прикрепленным к ним взрывными устройствами для ударов по мирному населению Донбасса. При этом применение дронов запрещено Минскими соглашениями.