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Сьюзан Хопкинс, медик из Британии, рассказала, почему в британских больницах участилось количество летальных исходов среди вакцинировавшихся от коронавируса граждан.

Отмечается, что в медучреждениях чаще всего от COVID-19 умирают не привитые пациенты, однако количество смертей среди граждан, прошедших вакцинацию, начало постепенно увеличиваться. Врач заявила, что это связано с уменьшением эффективности препаратов – данный процесс начинается спустя 5-6 месяцев после прививки, причем значительнее всего выражено у людей в группе риска.

По этой причине Хопкинс призвала британцев, имеющих хронические заболевания или находящихся в пожилом возрасте, как можно скорее ввести бустерную дозу препарата от коронавирусной инфекции. Она добавила, что пожилые люди продолжают умирать, так как многие все еще не прошли курс вакцинации.

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