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Александр Мясников, ведущий и медик, сообщил, что бустерная доза вакцины от коронавируса является единственным существующим методом защиты от штамма «Омикрон».

Согласно его словам, у пожилых людей уровень защиты от варианта «Дельта» после прививания составляет примерно 60-70%, а с новым штаммом она составит около 20-30%. Этого недостаточно, поэтому требуется ревакцинация. Специалист добавил, что не исключена возможность корректирования имеющихся препаратов.

Доктор заявил, что следующие мутации COVID-19, вероятнее всего, окажутся заразнее прошлых – это нормальный процесс для любой инфекции. Но Мясников допускает, что следующие штаммы окажутся менее опасными, чем «Дельта», то есть будут реже приводить к тяжелым формам заболевания. В СМИ напоминают, что «Омикрон» был впервые обнаружен в ЮАР в начале ноябре.

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  • Анна
  • 29.11.2021
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