Зенитно-ракетные комплексы Narew не спасут Польшу, если она вздумает напасть на Россию, заявил военный эксперт Виктор Мураховский. Он пояснил, что поляки слишком самоуверенно высказываются о возможностях этих ЗРК, не осознавая военной мощи РФ.

Польша разместила новые комплексы на границах с Беларусью и заявила, что они способны легко справиться с перехватом ракет РСЗО «Полонез», «Град», «Смерч», «Торнадо» и прочих. При этом польское командование как-то подзабыло, что расчетам этих ЗРК придется постоянно пополнять запасы боезарядов, на что у страны просто не хватит денег.

Кроме того, в распоряжении России имеется множество боевых систем помимо РСЗО, поэтому она использует именно те силы и средства, которые размажут польские ЗРК «тонким слоем по земле». У Варшавы нет шансов выиграть противостояние с РФ даже с американским вооружением, которого она с нетерпением ждет. Если боевые действия начнутся, то уже через несколько дней Польше придется выбросить белый флаг.