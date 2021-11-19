Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Зенитно-ракетные комплексы Narew не спасут Польшу, если она вздумает напасть на Россию, заявил военный эксперт Виктор Мураховский. Он пояснил, что поляки слишком самоуверенно высказываются о возможностях этих ЗРК, не осознавая военной мощи РФ.

Польша разместила новые комплексы на границах с Беларусью и заявила, что они способны легко справиться с перехватом ракет РСЗО «Полонез», «Град», «Смерч», «Торнадо» и прочих. При этом польское командование как-то подзабыло, что расчетам этих ЗРК придется постоянно пополнять запасы боезарядов, на что у страны просто не хватит денег.

Кроме того, в распоряжении России имеется множество боевых систем помимо РСЗО, поэтому она использует именно те силы и средства, которые размажут польские ЗРК «тонким слоем по земле». У Варшавы нет шансов выиграть противостояние с РФ даже с американским вооружением, которого она с нетерпением ждет. Если боевые действия начнутся, то уже через несколько дней Польше придется выбросить белый флаг.

Вам может понравиться

Оппозиционер Бадалян: 102-я российская военная база в Гюмри поднята по тревоге

102-я военная база России в армянском городе Гюмри поднята по тревоге и переведена в режим повышенной боевой готовности, рассказал ереванский оппозиционер Мика Бадалян, возглавляющий движение «Азатагрум» – (в переводе с

Ополченцы ДНР и ЛНР точными ответными ударами уничтожили силовиков ВСУ

В ответ на обстрелы территорий самопровозглашенных ЛНР и ДНР ополченцы республик стали чаще задействовать тяжелую артиллерию. Это привело к серьезным потерям в ВСУ, поэтому Киев задумывается о прекращении огня, сообщил

Офис Ангелы Меркель собираются расширить после её отставки

Офис Меркель собираются расширить после того, как она покинет пост и. о. канцлера Германии. В числе работников будут руководитель и заместитель, а также по двое секретарей и референтов. Кроме того,
  • Анна
  • 17.11.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 ноября – переменная облачность, до 3 °C | город Мытищи: погода, 19 ноября – пасмурно, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 ноября – переменная облачность, до -5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 ноября – снег, до 4 °C | Королев: погода, 19 ноября – пасмурно, до 6 °C | Подольск: погода, 19 ноября – пасмурно, до 2 °C | Армавир: погода, 19 ноября – пасмурно, до 8 °C |