США возомнили себя хозяевами в Черном море и регулярно проводят то учения, то военно-морские операции. Цель всего этого одна – играть на нервах России, уверен военный эксперт Александр Михайлов.

Он пояснил, что в Черноморском регионе у США всего один противник и множество союзников. Это делает их смелее и наглее, позволяя продолжать продвижение антироссийской риторики.

В 2014 году Россия несколько ошарашила Соединенные Штаты, присоединив Крым. Она подорвала их уверенность в себе, но обретя множество «друзей», которые больше напоминают колонии, Вашингтон снова воспрял духом.

Эксперт отмечает, что сейчас в Черном море находится эсминец Porter с крылатыми ракетами. Это вызывает некоторые опасения, так как корабль оснащен серьезным вооружением. Однако за ним уже ведется наблюдение всеми возможными силами и средствами, поэтому он вряд ли решится на провокационные действия.