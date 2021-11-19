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Живые энтеровирусные вакцины, созданные полвека назад в Советском Союзе, могут обеспечить защиту и от коронавируса, и от других заболеваний, с которыми человечество столкнется в будущем, уверен вирусолог Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Петр Чумаков.

Он напомнил, что такие вакцины были разработаны в конце 50-х годов, когда в СССР вспыхнула эпидемия полиомиелита. Тогда длительные исследования позволили найти уникальное средство, которое продемонстрировало высокую эффективность против большинства возбудителей вирусных инфекций.

Чумаков уверен, что сейчас необходимо вернуться к тем исследованиям и продолжить их. Это позволит создавать вакцины, которые помогут при серьезных вспышках новых неведомых инфекций.

Вирусолог также уверен, что России необходима принудительная вакцинация, так как остановить пандемию можно только в случае иммунизации более 80 процентов населения страны.

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