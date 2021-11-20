Политика Брюсселя привела к тому, что в Европу с Ближнего Востока и других концов света стекаются тысячи мигрантов, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он также отметил, что Польша сейчас является последним барьером на пути нелегалов, «героически» защищая от них ЕС.

По словам министра, Западные Балканы сейчас превратились в регион, который нуждается в поддержке Евросоюза. Они не в состоянии самостоятельно выдержать волны мигрантов, которые приходят через одни и рвутся в другие страны ЕС.

Брюссель постоянно увеличивает финансирование иммиграционного давления, но не предпринимает никаких шагов, чтобы это самое давление хоть немного уменьшить и защитить от проблемы Восточную Европу. Которая не готова к приему огромного количества мигрантов.

Сийярто также отметил, что Евросоюз ничего не делает, чтобы интегрировать Западные Балканы, однако хочет, чтобы они выполняли фактически его обязанности, решая проблему с беженцами своими силами.