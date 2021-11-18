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Украина успешно строит отношения с Североатлантическим альянсом, однако членство в НАТО ей не получить, так как далеко не все страны блока на это согласны, заявил недавно Йенс Столтенберг. Политолог и депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман уверен, что Запад просто использует Киев в своих целях, намереваясь через него достать Россию.

По словам эксперта, НАТО будет давать Украине мелкие поручения, а она в надежде рано или поздно все же стать участником блока возьмет на себя все требуемые обязанности. Однако Альянс не защитит ее в случае начала вооруженного столкновения, так как пятая статья устава о коллективной обороне не распространяется на Киев.

Украина также разрешит США разместить на своей территории вооружение НАТО. Однако ничего хорошего из этого не выйдет. Вассерман уверен, что РФ сразу же возьмет на прицел боевые системы Альянса и все, что их окружает. Любая агрессия против России будет наказана мгновенно, поэтому НАТО делает только хуже себе, превращая Украину в инструмент борьбы с РФ.

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