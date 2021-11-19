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В Венгрии стремительно распространяется четвертая волна коронавирусной инфекции, сообщил премьер-министр Виктор Орбан. Он отметил, что этого можно было избежать, если бы население страны дружно сделало прививки.

По словам премьера, даже самые рьяные венгерские антивакцинаторы вскоре поймут, что им придется либо пройти через иммунизацию, либо умереть от Covid-19. Четвертая волна только началась и впереди страну ожидают очень сложные времена. Поэтому выбор между вакциной и смертью – это лишь вопрос времени.

Орбан заявил, что сам сделал третью инъекцию вакцины от коронавируса и уверен, что надежно защищен от болезни. Граждане страны тоже скоро поймут важность прививок. Рано или поздно вакцинируются все, другого выхода просто не существует, уверен венгерский премьер-министр.

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