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Соединенные Штаты по достоинству оценивают возможности российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Поэтому американские инженеры сейчас работают над дополнительной защитой своих истребителей-невидимок, призванной сделать их еще менее заметными для радиолокационных станций этих ЗРК.

Портал Avia.Pro продемонстрировал фотографии истребителя F-35A, на котором испытывается новая защита. Раньше на фюзеляж этих самолетов наносился тончайший слой поглощающего материала, однако сейчас его обшили внушительной толщины плитками небольших размеров.

Благодаря этому радары не смогут «разглядеть» истребитель. Плитка не отражает, а поглощает излучаемые радарами электромагнитные волны. Она, по мнению специалистов, дает возможность защитить F-35 не только от наземных РЛС, но и систем наведения «воздух-воздух», используемых на российских боевых самолетов.

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