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В своей публикации под названием «Плохие парни побеждают» американское издание The Atlantic упомянуло всех мировых лидеров, с которыми США не в состоянии найти общий язык. В этот список попали президенты РФ, Беларуси и Турции Владимир Путин, Александр Лукашенко и Тайип Эрдоган.

Автор статьи Энн Эпплбаум пояснила, что Эрдоган попал в эту компанию из-за желания построить канал «Стамбул». Он совершенно не устраивает Соединенные Штаты, так как может оказать негативное воздействие на экологию. В то же время канал очень выгоден для России и Китая – главных противников США.

В российских СМИ логика автора вызвала некоторое недоумение. Ранее США и страны НАТО дружно кричали, что теперь-то они уж точно обойдут конвенцию Монтрё и смогут нагнать в Черное море тьму своих кораблей.

Также странным журналистам показалась внезапно проявившаяся у США забота о природе. Ведь с момента объявления о проекте уже прошло три года и за это время экология не особо кого-то интересовала.

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